台語歌手高向鵬（大牌哥）日前返家途中跌倒送醫急救後昏迷，目前在雙和醫院加護病房（ICU）至今已10天，今傳出他已清醒的好消息，據資深藝人恬娃轉述，近日有高向鵬的友人前往醫院探望，表示高向鵬已清醒且能開口說話；高向鵬的兒子之前會代為接聽高向鵬的手機，記者今（24日）致電有通但未接聽。
66歲高向鵬日前驚傳參加家族聚會，回家過馬路時不慎跌倒導致昏迷，他的多年搭檔好友方怡萍之前去探望高向鵬時，發現他有睜開眼睛，聽到朋友來時他心跳加速，應該是有感知反應，一切都往好的方向前進。
台語歌手高向鵬（大牌哥）日前返家途中跌倒送醫急救後昏迷，目前在雙和醫院加護病房（ICU）至今已10天，今傳出他已清醒的好消息，據資深藝人恬娃轉述，近日有高向鵬的友人前往醫院探望，表示高向鵬已清醒且能開口說話；高向鵬的兒子之前會代為接聽高向鵬的手機，記者今（24日）致電有通但未接聽。
66歲高向鵬日前驚傳參加家族聚會，回家過馬路時不慎跌倒導致昏迷，他的多年搭檔好友方怡萍之前去探望高向鵬時，發現他有睜開眼睛，聽到朋友來時他心跳加速，應該是有感知反應，一切都往好的方向前進。
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