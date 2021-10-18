高雄市社會局副局長葉玉如18日說明鹽埕區城中城大樓大火善款運用事宜。（石秀華攝）

為協助鹽埕區城中城大樓大火住民，高雄市政府社會局18日已開始受理申請依親或租屋補助。由於社會局採社工一對一服務，住民直接可跟社工申請協助，每戶6個月9萬元新台幣的補助只要審核通過，就會盡速發放。

目前善款截至下午2時，已達到6700萬餘元，共計2532筆。除了慰問金、補助、食宿之外，將著手規畫中長期計畫的協助服務。

社會局出動130名社工，採「一對一社工關懷服務」及 「緊急短期旅館安置計畫」，每日密集性提供受災民眾、傷者及罹難者家屬關懷陪伴、情緒支持並致送慰問金。設置「家屬服務區」提供相關諮詢服務，協助家屬處理後續、受災民眾或家屬返家取物以及申請安置、租屋及依親等補助，也包括相關福利的諮詢。

另外，已安置26位住民於旅館，並發放慰問金，包括死亡慰問金每人25萬元、傷者慰問金每人6萬元及受災戶慰問金每人一萬元；租屋或依親補助每戶9萬元陸續協助申請當中。