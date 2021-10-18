基隆市驚傳墜樓意外，一名年約50歲葉姓男子返家時，疑似忘記攜帶鑰匙，欲爬窗進入家中，不慎踩空從6樓高墜落，當場失去生命跡象。

據了解，葉男平時與母親同住，欲爬窗返家不慎墜樓，路人行經驚見男子臥倒血泊中，立即報警，消防局今天下午5點55分接獲通報，派員到場時，葉男已無生命跡象，趕緊將人送至醫院救治，院方急救後仍宣告不治。

警方趕抵現場後，立即實施安全維護及交通疏導，鑑識小隊也趕往現場採證，釐清詳細墜樓原因。