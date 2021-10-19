由富邦證券、台新證券及群益金鼎證券推薦的巨生醫(6827)於10月19日上興櫃掛牌；截至10月15日止，興櫃股票已櫃檯買賣家數為280家(包含外國公司5家)。

根據櫃檯買賣中心統計，截至10月15日，興櫃股票已櫃檯買賣家數為280家(包含外國公司5家)；累計當年度興櫃掛牌公司為49家；目前已受理尚未櫃檯買賣家數一般板有4家，戰略新板有2家；累計當年度受理櫃檯買賣家數一般板47家，戰略新板4家(90至109年度累計申請計1719家）。