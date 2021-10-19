《櫃買市場》巨生醫19日興櫃掛牌 08:372021/10/19 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由富邦證券、台新證券及群益金鼎證券推薦的巨生醫(6827)於10月19日上興櫃掛牌；截至10月15日止，興櫃股票已櫃檯買賣家數為280家(包含外國公司5家)。 根據櫃檯買賣中心統計，截至10月15日，興櫃股票已櫃檯買賣家數為280家(包含外國公司5家)；累計當年度興櫃掛牌公司為49家；目前已受理尚未櫃檯買賣家數一般板有4家，戰略新板有2家；累計當年度受理櫃檯買賣家數一般板47家，戰略新板4家(90至109年度累計申請計1719家）。 台中水湳地王標售 挑戰3高 港交所A股期貨 上市首日黯淡 #巨生醫 #櫃檯買賣 #家數 #興櫃掛牌 #興櫃股票 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 金管會證期局副局長 郭佳君：三大面向 吸引境內外資金投入 04:102021/10/19 財經要聞 ALETHEIA力推欣興 目標價喊上500 04:102021/10/19 證券．權證 台灣國際遊艇展 明年3／10登場 04:102021/10/19 產業特刊 中華電5G智慧醫療 導入榮家長照 04:102021/10/19 財經焦點 櫃買二大指數 成分股調整 04:102021/10/18 證券．權證 《生醫股》東洋總座涉嫌內線交易 董事會決議解任 07:462021/10/19 財經 友善稅制 打造亞洲理財中心 04:102021/10/19 財經要聞 接獲檢舉達120件 詐騙簡訊 Q3超車上半年 04:102021/10/19 金融．稅務 攜手寬量國際！證交所辦引資會 聚焦新創企業 04:102021/10/19 證券．權證 證交所副總經理 羅贊興：制度與時俱進 活絡資本市場 04:102021/10/19 財經要聞 創櫃投資媒合會 報名 04:102021/10/18 證券．權證 財經熱門新聞 鋼鐵、航運、面板股 業績好為何漲不動？1數字揭內幕 - 財經 男子兩度1次領百萬勞退金？勞保局回應了 - 財經 - 工商 原物料大漲 概念股逆勢上攻 - 財經要聞 - 工商時報 買長榮、陽明被套慘 繼續放或忍痛砍？專家1句揭血淋淋真相 - 財經 55位台港生 放棄就讀福州大學 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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