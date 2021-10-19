美國財政部於當地時間18日公布最新資料顯示，2021年8月日本所持美債規模上升至1兆3198億美元，中國持倉規模下降至1兆47億美元，較上月大幅減持213億美元，其對美債的持倉規模創2010年以來最低。

澎湃新聞報導，日本今年8月增持美債96億美元至1兆3198萬億美元，仍為美國第一大債權國。日本在2019年6月超過中國成為美國第一大債權國，並保持至今。

中國則在今年8月大幅減持213億美元至1兆47億美元，仍為美國第二大債權國。值得一提的是，除了7月份小幅增持64億美元至1兆683億美元，此前中國已連續4個月減持美債，3月減持規模為38億美元，4月小幅減持43億美元，5月減持規模為177億美元，6月減持規模為65億美元。中國曾在2020年連續5個月減持美債。據統計，在8月份的大幅減持後，中國對美債的持倉規模創2010年以來最低。