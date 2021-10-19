二極體市況佳，德微(3675)及強茂(2481)第3季業績表現不俗，其中德微第3季合併營收5.4億元，季增4.1%，創下單季歷史新高，強茂第3季合併營收37.02億元，季增2.75%，為104年第2季以來單季新高，今天兩家公司聯袂以漲停板作收，德微順利站上200元關卡，再創掛牌新高。

受惠於終端客戶需求強勁，德微及強茂今年營運逐季走高，其中強茂第3季合併營收37.02億元，季增2.75%，為104年第2季以來單季新高，累計前9月合併營收為104.34億元，年增39.26%。

德微因車用電子、保護元件ESD與MosFET等產品出貨暢旺，今年業績逐月攀升，9月合併營收為1.81億元，月增123.2%，再創單月歷史新高，累計第3季合併營收為5.4億元，季增4.1%，年增54.7%，創下單季歷史新高，累計前9月合併營收為15.77億元，年增31.51%。

受惠於應用於充電樁的SiC產品將於第4季開始量產出貨，德微表示，目前訂單已排到明年上半年，只要產業鏈沒有太大意外，第4季營收與獲利可望再創單季新高，全年業績亦可望創下新高。

德微股價強勢攻高，帶動強茂及台半(5425)同步收高，強茂亦漲停作收，站上百元關卡。