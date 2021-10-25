信邦(3023)前3季稅後盈餘18.84億元，創下歷年同期新高，每股盈餘8.09元，信邦預估，第4季將依往年趨勢較第3季下滑，信邦公布財報後，美系及亞系外資調降信邦獲利預估及目標價，歐系外資也調降目標價，致使信邦今天盤中股價走弱。

傳統旺季來臨，信邦第3季合併營收66.79億元，季增4.53%，創下單季歷史新高，單季合併毛利率25.5%，季減0.29個百分點，年減0.33個百分點，營業淨利7.78億元，季增0.49%，年減3.65%，單季稅後盈餘6.61億元，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為2.83元，累計前3季合併營收190.61億元，年增21.64%，創下歷年同期新高，合併毛利率25.77%，年減0.18個百分點，營業淨利23.13億元，年增13.6%，稅後盈餘18.84億元，年增13.79%，亦是歷年同期新高，每股盈餘8.09元。

由於進入傳統淡季，且大陸供電問題導致供應鏈情況不明，信邦預估，第4季將依往年趨勢較第3季下滑。

信邦財報公告後，美系、亞系及歐系外資均出具最新報告，其中美系外資指出，我們維持信邦2021年每股盈餘不變，但調降2022年2023年每股盈餘5%/7%，以反應較低的毛利率和更高營運成本預估，給予信邦「買進」評等，但目標價由306元降為292元；亞系外資則表示，我們仍看好信邦將受惠於5G、物聯網、自動化、電動汽車和 Adas等長期趨勢，產品組合多樣化及利潤率持續提升，但我們下調2021年到2023年每股盈餘1%到5%，以反應風力發電產業疲軟，維持「優於大盤表現」評等，目標價也由280元降為270元；歐系外資最新報告將信邦2021年到2023年每股盈餘微調約1%，給予「中立」評等，目標價則下調至272元。