日本索尼以10億美元代價，將旗下電子遊戲業務出售給另家美國電玩遊戲業者Scopely。而索尼藉由這筆交易，可獲得Scopely部份股權。

根據日經(Nikkei)報導，索尼在2019年為了強化影像製作，投入約414億日圓將這次賣給Scopely的遊戲部門，轉變成百分百控股的子公司。

日經也指出，這次因索尼正在加強電影與動畫等其它影像作品，在事業重心重新配置下，所以才忍痛割愛手遊業務給同業佼佼者Scopely。同時，約400名原隸屬索尼的員工，也將轉至Scopely旗下。