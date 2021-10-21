永豐金(2890)旗下永豐銀行統籌主辦雲豹能源集團－恩富資本新臺幣62.22億元聯貸案，今（21）日簽訂授信合約，持續打造永續綠能家園。永豐銀行總經理莊銘福表示，此案由永豐擔任管理銀行並邀集5家金融同業共同主辦，資金投入建置位於台南市北門區的123.08 MW（Mega Watt；百萬瓦）漁電共生電廠，估計年發電量1.8億度，正式啟用後可滿足5萬戶家庭的年用電量。永豐銀行上半年主辦向陽集團、下半年則分別攜手大亞及雲豹集團的漁電共生聯貸案，單一案場合作裝置容量規模則持續成長，以行動力挺政府綠能及土地多元運用政策。

莊銘福表示，此次與雲豹的合作案，是Google在亞洲所購買的第一度綠電。永豐銀行積極響應政府全方位發展再生能源的目標，自2012年起，伴隨太陽光電發展，逐步推動屋頂型、地面型及水面型等專案融資，去（2020）年首度結合民間電力交易、輔以融資服務加速創能，協助企業接軌RE100（100% renewable electricity；百分之百再生電力）國際潮流，今（2021）年3月則與售電業者打造綠電交易電子商務平台，導入完整金流服務、推動綠電市場自由化，提供產業多元化金融服務。