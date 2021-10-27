合庫金(5880)旗下合庫銀行統籌主辦之鴻磐開發新臺幣36.2億元聯貸案，獲得金融同業熱烈支持及踴躍參貸下，最終以1.4倍超額認購完成募集，該聯貸案授信用途主要為償還既有金融負債、股權投資及開立履約保證函，參與融資的銀行計有五家。

鴻磐開發成立於98年，為一特許公司，以與交通部臺灣鐵路管理局之「萬華(東、西)車站大樓民間參與興建營運案」用地開發經營為主要業務，於98年3月取得經營權及地上權後，著手興建萬華車站之東西站大樓增建及停車塔，已於107年完工並開始營運，目前西站為「凱達大飯店」、東站為台北市政府第二行政中心及格萊天漾大飯店。

「凱達大飯店」為凱撒飯店連鎖推出的全新飯店品牌，計有750間無菸客房，以輕工業、豪華、雅緻等三種特色設計，讓房間呈現多元風格，以滿足旅客的不同需求，並附設完善的露天泳池及健身房等設施，帶給旅客細心的旅程感動。飯店中附設有中餐廳「家宴」提供粵滬風格中式美食，以及西餐廳「百宴」提供各式異國美食吃到飽，另有挑高7米2多功能宴會廳，以星辰為設計概念，284坪寬敞空間共可容納55桌宴席，輔以完善之設備及專業服務團隊，為客戶打造夢想中的婚宴。