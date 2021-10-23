海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）

海狼級核動力攻擊潛艦「康乃狄克」號（USS Connecticut，SSN 22）2日在南海下潛時撞及物體，在確認狀況穩定，核反應爐運作安全後，已返回關島，以評估損壞，並調查事故發生原因。

而《動力》（The Drive）軍事專家羅格威（Tyler Rogoway）22日指出，儘管社群媒體瘋傳據稱是「康乃狄克」號受損後的照片，但美國海軍口風至今還是很緊，既不透露它撞到的可能是甚麼，也不公布相關照片。

如今碰撞事件後首度曝光的衛星照顯示，它停在關島碼頭。這高解析度衛星照是在10月20日拍攝，顯示港內有兩艘潛艦，其中1艘較小，似乎沒有噴泵式推進器系統，再從外觀整體來看，最可能是寬約34 英尺（約10公尺）的改良型洛杉磯級（Los Angeles-class）核動力攻擊潛艦。

This is our first look at the USS Connecticut after its underwater collision:https://t.co/c5ruvkhmNn — The War Zone (@thewarzonewire) October 22 2021

而海狼級核動力攻擊潛艦寬約40英尺（約12公尺），比洛杉磯級和36英尺（近11公尺）的維吉尼亞級（Virginia-class）都寬。此外，海狼級潛艦用的是噴泵式推進器系統。美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）已證實，「康乃狄克」號仍在關島。從種種跡象來推測，這兩艘潛艦中必定有一艘是「康乃狄克」號。而位於東碼頭的，幾乎可以確定就是它。

可是最令人關注的，就是雖然衛星照解析度有限，但兩艘潛艦都看不出受到重大損害，而潛艦周圍也沒有任何獨特的支撐基礎設施。而從衛星照中可以看到，無論是潛望塔，或是艦首頂部和聲納罩上，都看不出受重創的痕跡，因此發生碰撞的，比較可能是水線以下的部位，如艦底。