法國總統府艾里賽宮表示，馬克宏總統今天在電話中告訴澳洲總理莫里森（Scott Morrison），潛艦合約糾紛已傷害兩國間互信，有賴於澳方採取具體行動以修復雙邊關係。

這是兩人在潛艦爭議掀起外交風暴後首度對談。艾里賽宮（Elysee）發表聲明說，馬克宏（Emmanuel Macron）重申，澳洲方面取消購買法造傳統動力潛艦以轉而採購美造核動力潛艦的決定，「破壞了我們兩國間的互信關係」。

聲明指出：「現在須由澳洲政府提出具體行動建議，來體現澳洲當局重新界定雙邊關係基礎以便在印太地區採取聯合行動的意願。」

法方堅持索取金錢賠償。艾里賽宮的聲明指出：「現在我方將密切關注，受此一決定影響的法國公司及其外包商的處境，而外包商包含澳洲公司在內。」

美英澳3國上月宣布組建AUKUS防衛聯盟，將助澳洲打造核動力潛艦，澳洲宣布中止與法國簽署的400億美元潛艦合約，法國重批此舉是「背後捅刀」，甚至召回駐美國、澳洲大使，以示抗議。