奈及利亞央行 發行數位通貨eNaira 21:002021/10/24 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 奈及利亞央行在25日發行數位通貨eNaira，為該國貨幣演進的重大一步。 央行承諾會確保eNaira跟奈國實體通幣Naira一樣，讓所有民眾都能接觸和使用。 央行在幾個月前開始禁止銀行和金融機構買賣加密通幣，並關閉相關交易帳戶。 11月減債 鮑爾：升息時機未到 美企大撒幣 2021年庫藏股規模衝1兆美元 #eNaira #奈及利亞 #數位通貨 #通幣 #央行 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 薩國比特幣實驗凸槌 04:102021/10/24 產業特刊 獲贈《龍藏經》典藏復刻版 世界宗教博物館展出 15:432021/10/23 生活 北市首創線上下義民嘉年華 柯文哲、賴清德任正獻官 10:362021/10/24 生活 歐洲央行本周開會 縮債動向受矚目 04:102021/10/24 專題周報 地籍異動即時通 權利保障不求人 11:132021/10/24 房市新訊 美通膨壓力再現 法人：短空長多 04:102021/10/24 財經要聞 通膨衝擊 富豪生活成本變更貴 04:102021/10/24 全球財經 鮑爾：縮債啟動時刻已到 升息時機尚未成熟 09:162021/10/24 財經 外匯探搜－美停滯性通膨疑慮起 主要貨幣輪動操作 04:102021/10/23 產業特刊 開卷書摘》縮表在即 現在適合買美元賺價差 11:302021/10/23 財經 《名家來了》邀請陳太齡分享數位世代的退休之路 04:102021/10/24 企業經營 財經熱門新聞 地方創生券第二波獎號出爐 身分證末3碼全對 可領500元 - 財經 英特爾11％血腥屠殺 明台積電也中彈？ - 要聞 散戶買面板慘套百萬 急問3年能回來？他自曝這檔6年解套 - 財經 通膨數據失控了！專家曝美國人這舉動害慘全世界 - 財經 台積電選這天交機密給老美 他爆：這家公司完蛋了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。