奈及利亞央行在25日發行數位通貨eNaira，為該國貨幣演進的重大一步。

央行承諾會確保eNaira跟奈國實體通幣Naira一樣，讓所有民眾都能接觸和使用。

央行在幾個月前開始禁止銀行和金融機構買賣加密通幣，並關閉相關交易帳戶。