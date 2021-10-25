周末聯發科(2454)舉辦家庭日活動，值得一提的是，本次因應疫情，首次透過線上形式舉辦家庭日，董事長蔡明介表示，聯發科今年持，截至9月底營收已突破2020全年營收，目前聯發科也對市場需求保持正向看法。另外，聯發科法說會也將在明日登場，將會對第四季營運做出更詳盡說明。

蔡明介表示，聯發科在2020年掌握疫情帶來的契機，創造年營收突破美金100億元(新台幣3221億元)的歷史表現，今年聯發科更是持續乘風而上，截至9月底止營收總和已突破2020全年營收、達3647億元。

蔡明介進一步談到，聯發科在5G、Wi-Fi 6、ARM運算產品、人工智能、多媒體與資料運算等技術等領域領先，持續投資關鍵技術，相信多元化平台將產生綜效，在拓展各類市場時，能擁有獨特的競爭優勢，擁有領先地位，而聯發科也對市場需求保持正向看法。聯發科會持續投入，透過創新的產品與技術驅動未來數位轉型，也期待所有同仁能夠繼續與公司齊心努力，一起再創高峰。

聯發科法說會即將在明日登場，將公布第三季財報，也會釋出第四季財測，並對公司5G前景作出更明確產闡述，也成為產業重要風向球。

聯發科本次家庭日首次以線上形式主辦，聯發科為員工準備「專屬互動禮盒」，大會活動採掃描QR Code輸入專屬序號入場，讓員工同時擁有實體享受及網路連結的零距離，開啟新型態員工活動的創意模式。