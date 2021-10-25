由於原料成本節節高漲，以及上周追價氣氛不如預期，本周豐興宣布廢鋼、鋼筋開平盤，未延續前一周漲勢，以觀望下游盤商動態；最新報價廢鋼報每公噸12600元；鋼筋報每公噸23400元，而型鋼僅槽鋼調漲500元/噸，其餘仍持續持平。

另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂續跌至120.65美元/公噸，周跌逾3%；日本2H廢鋼漲至545美元/公噸，較前一周漲1.9%；美國貨櫃廢鋼漲1.5%，至485美元/公噸。(商品行情網)