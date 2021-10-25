《商情》買盤觀望 本周廢鋼、鋼筋平盤 11:082021/10/25 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 由於原料成本節節高漲，以及上周追價氣氛不如預期，本周豐興宣布廢鋼、鋼筋開平盤，未延續前一周漲勢，以觀望下游盤商動態；最新報價廢鋼報每公噸12600元；鋼筋報每公噸23400元，而型鋼僅槽鋼調漲500元/噸，其餘仍持續持平。 另外國際原料行情方面，澳洲鐵礦砂續跌至120.65美元/公噸，周跌逾3%；日本2H廢鋼漲至545美元/公噸，較前一周漲1.9%；美國貨櫃廢鋼漲1.5%，至485美元/公噸。(商品行情網) 《電腦設備》明年營運續看旺 融程電登近3月高價 《電腦設備》Q4看旺 振樺電登7個月高價 #豐興 #公噸 #廢鋼 #鋼筋 #買盤觀望 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－財報季雜音多 科技股後市可期 04:102021/10/25 證券．權證 竹北豪宅 驚見8字頭開價 04:102021/10/25 產業．科技 中興電 承接買盤強勁 04:102021/10/24 證券．權證 尋找櫃買指數雙冠王 11／1登場 04:102021/10/25 證券．權證 《半導體》台積電弱測季線 11:422021/10/25 財經 中小型IC設計表現活潑 台股早盤呈現小跌 09:312021/10/25 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋價平盤 型鋼部分產品補漲500元 11:252021/10/25 財經 米斯特、國陽投控、法拉醫 3檔25日掛興櫃一般板 09:322021/10/25 財經 鎳、鋼報價雙揚 燁聯、唐榮11月盤價看漲 04:102021/10/25 財經要聞 北桃限時加碼 電動機車3萬有找 04:102021/10/25 財經焦點 掛牌熱 本周興櫃六連發 04:102021/10/25 證券．權證 財經熱門新聞 張忠謀脫口1句預言敵人下場 謝金河讚爆：薑是老的辣 - 財經 日圓貶15年新低 國人湧換匯潮 - 財經要聞 - 工商時報 美「超級強國」地位快崩潰？情報官員揭：對手狂偷5大領域機密 - 財經 高雄罕見自然入宅豪邸 「遠雄琢蘊」擎天30層科工第一排 - 財經 前一波3大主流股爆致命警訊 散戶還在做多會死更慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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