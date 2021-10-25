有研究發現就算已接種2劑新冠疫苗，但在約半年後的抗體水平將跌到非常低，甚至沒有抗體，故專家均建議要補打第3劑疫苗，但究竟第3劑是否應「混打」則存在爭議。香港多名專家認為「混打」無不可，但大陸專家則認為，加強免疫接種策略應同源疫苗接種，不建議「混打」。

香港衛生防護中心轄下的聯合科學委員會將於27日開會，討論是否有需要打第3劑加強劑新冠疫苗，而身兼疫苗顧問專家委員會成員的港大內科學系臨床教授孔繁毅、香港醫院藥劑師學會會長崔俊明等多名香港專家，均指混合接種由BNT疫苗，或大陸科興疫苗，整體上均可行，可順從民眾意願。

不過，大陸專家則持相反意見，大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有表示，從加強免疫上，專家建議使用同源疫苗，就是相同技術路線的疫苗。而大陸疾控中心免疫規劃首席專家王華慶亦表示，大陸目前採取的加強免疫接種策略是同源疫苗接種，不建議混打。至於第3劑之後是否仍要繼續接種，王認為，不斷加強免疫及接種不是最終的選擇，一個理想的疫苗通過全程免疫後，就能夠起到很好的效果，即使往後需要加強，加強劑次也是有限。