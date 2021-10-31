日本新冠疫情突然降溫，連當地人都無法確定原因，不過最新研究發現，日本疫情突然降溫可能是Delta變異株自我毀滅的結果。
日本第5波新冠疫情在9月之後突然降溫，連當地人都相當困惑，外媒大致統整出幾個原因，包括日本疫苗接種率衝高、日本人的戴口罩習慣、日本人減少出遊等。
不過最新研究發現，主要原因可能是Delta變異株自爆。綜合共同社、《中日新聞》報導，日本國立遺傳研究所及新潟大學的研究團隊於30日得出結論，指出第5波疫情降溫可能是因為負責修復Delta基因組突變的酵素「nsp14」出現變化，導致病毒活性喪失。
研究指出，病毒在傳播時會複製基因組，但有時會發生錯誤及突變，這類突變累計過多的話將導致病毒無法繼續繁殖，但是如果nsp14及時修復基因組的話，無法繁殖的狀況將可以預防。
研究團隊分析日本國立傳染病研究所公開的日本新冠基因組數據，發現第5波疫情中，隨著感染蔓延，nsp14酵素已經發生變化的病毒佔比也愈來愈多，到8月下旬日本疫情進入高峰之前，大部份病毒幾乎已被這類酵素發生變化的病毒所取代。
國立遺傳研究所教授井上逸朗表示，病毒的基因組都突變了，「修復跟不上，所以就死了。」指出病毒來不及自我修復而滅絕。
研究還發現，2020年秋天至今年3月的第3波疫情也有類似趨勢。
這份研究已在10月於日本人類遺傳學會上公開。
文章來源：コロナ第5波収束の一因か
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