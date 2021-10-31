東京新冠確診數持續下降。

日本新冠疫情突然降溫，連當地人都無法確定原因，不過最新研究發現，日本疫情突然降溫可能是Delta變異株自我毀滅的結果。

日本第5波新冠疫情在9月之後突然降溫，連當地人都相當困惑，外媒大致統整出幾個原因，包括日本疫苗接種率衝高、日本人的戴口罩習慣、日本人減少出遊等。

不過最新研究發現，主要原因可能是Delta變異株自爆。綜合共同社、《中日新聞》報導，日本國立遺傳研究所及新潟大學的研究團隊於30日得出結論，指出第5波疫情降溫可能是因為負責修復Delta基因組突變的酵素「nsp14」出現變化，導致病毒活性喪失。

According to the National Institute of Genetics in Japan #Coronavirus #Delta are self-destructed in lack of self-recovery of genome 🧬 due to change of enzyme “nsp14”.



That may be on of the factors that decreasing the new positive cases in Japan.#nsp14 https://t.co/DaCYtynIwx — 水瀬(Mizuse) Penulis Kacamata✨ (@PapiTip) October 30 2021

研究指出，病毒在傳播時會複製基因組，但有時會發生錯誤及突變，這類突變累計過多的話將導致病毒無法繼續繁殖，但是如果nsp14及時修復基因組的話，無法繁殖的狀況將可以預防。

The termination of covid-19 infection in Japan may have been influenced by the death of the Delta strain which failed to repair the genomic mutation. It is speculated that an enzyme called "APOBEC" that mutates and destroys the virus in the human body changed nsp14. pic.twitter.com/ZAQUS2ksHe — ANIMETOPIA JAPAN (@AnimetopiaJapan) October 30 2021

研究團隊分析日本國立傳染病研究所公開的日本新冠基因組數據，發現第5波疫情中，隨著感染蔓延，nsp14酵素已經發生變化的病毒佔比也愈來愈多，到8月下旬日本疫情進入高峰之前，大部份病毒幾乎已被這類酵素發生變化的病毒所取代。

國立遺傳研究所教授井上逸朗表示，病毒的基因組都突變了，「修復跟不上，所以就死了。」指出病毒來不及自我修復而滅絕。

研究還發現，2020年秋天至今年3月的第3波疫情也有類似趨勢。

這份研究已在10月於日本人類遺傳學會上公開。