根據TrendForce研究顯示，由於新冠疫情造成生產供應及物流延遲，尤其在2020年第二季起，全球普遍採取封閉管理措施加以因應，導致訂單量急速衰退。因此，2020年全球通路SSD（固態硬碟）出貨量較2019年衰退15％，達1億1150萬台。以出貨市占排名來看，前三大品牌仍是金士頓（Kingston）、威剛（ADATA）及金泰克（Kimtigo）。

全球SSD模組廠排名，依據過往以各模組廠「自有品牌」在通路市場的出貨量為計算基礎，NAND Flash原廠並沒有包含在內。以三星（Samsung）為首的NAND Flash原廠SSD出貨占整體通路市場約35％，而模組廠出貨約占65％；而該65％當中，前十大模組廠出貨量約占整體通路市場71％，顯示大者恆大的趨勢仍持續。

金士頓在疫情下更顯示其全球布局的優勢，2020年市占率逆勢上漲1％，穩居全球第一。市占率27％。