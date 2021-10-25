大陸內外資平等待遇擴及政府採購面。大陸財政部25日印發《關於在政府採購活動中落實平等對待內外資企業有關政策的通知》，要求進行政府採購時，須依法對內外資企業在大陸境內生產產品（包括提供的服務）進行平等對待，例如在資訊發佈、供應商資格條件確定和資格審查等，不得出現差別或歧視待遇等。

此外，也不得以所有制形式、組織形式、股權結構、投資者國別、產品品牌與其他不合理條件對供應商予進行設限，要達到保障內外資公平競爭、維護合法權益。

據中新經緯引述《通知》，在政府採購活動中，凡認為採購文件、過程、中標或成交結果導致自身權益受損的企業，都可依相關規定提起質疑和投訴，官方處理上也不得因內外資因素而有差別待遇。

該《通知》也指出，對違反通知的規定，像是設立產品、供應商等各類備選庫、資格庫等做法，各地機關要及時清理糾正，並將清理糾正情況於11月底前報送財政部。