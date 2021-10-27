通訊軟體LINE與母公司NAVER今天共同宣布，針對日本市場推出電商平台MySmartStore，今年10月20日已開始試營運，為2022年春季的正式上線作暖身準備。

LINE發布新聞稿說明，MySmartStore的服務由NAVER提供，LINE負責營運、業務拓展及行銷。店家可以運用平台的編輯功能，設計多樣化的商品介面，每間商店都可以連動店家的LINE官方帳號，方便店家推播活動折扣碼和優惠訊息，並透過LINE聊天室回覆顧客需求與問題。

透過MySmartStore數位化服務，店家能持續累積顧客忠誠度，拓展粉絲規模，並藉由後台管理進行分析，精準執行產品及銷售策略，未來預計加入「追蹤訪客流量」與「界定目標客群」功能。

根據日本經濟產業省調查，2020年日本國內電商市場規模超過12兆日圓（約新台幣2.9兆元），並逐年持續上升；受到疫情影響，許多店家積極發展電商服務，拓展全新通路，但要打造電商網站來吸引與管理顧客，對店家會造成很大的營運負擔。

MySmartStore參考NAVER SmartStore在韓國的經營模式，在日本電商市場打造全新購物平台。調查顯示，2020年在NAVER SmartStore平台上交易金額高達17兆韓元，今年上半年交易額年增超過46%。目前NAVER SmartStore平台上共有47萬間商店，訪客數量、成交金額在韓國電商市場占比相當高。