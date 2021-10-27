繳房租常覺得找房東匯款帳號很麻煩，為解決租客及房東的痛點，Richart再出招，將「任意轉」功能進化，與創新數位租屋平台「租租通」串接，租客只要在租租通平台點選「一鍵轉帳」按鈕，就會開啟Richart APP，自動帶入房東的帳務資訊及當期租金，不用再自行輸入帳號金額，秒速完成繳租，大幅簡化租客繳租步驟、降低錯帳風險，房東則可即時檢視租金是否入帳，提升對帳效率。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，Richart本著解決用戶金融痛點的角度出發，看見租屋市場上，出租方（包租代管、房東等）及租客都面臨帳務管理、繳租和對帳不即時的三大痛點，擁有多房源的出租方，更面臨要用單一帳戶管理多個房源的對帳難題。從付款到對帳的不便，現在已可透過創新金融服務來解決，透過Richart與租租通的服務串接，租客與房東可在平台上輕鬆瀏覽繳租紀錄、並自動產出當期帳單。

租客可透過「一鍵轉帳」秒速付款，付款後房東與租客均可即時對帳，查閱帳務的細節，例如房租、水電費、網路費、管理費等。搭配Richart每月5次免費跨行轉帳優惠，還能從小地方幫租屋族省錢。對需要管理多筆房源的出租方，帳務較為複雜時，就可運用Richart子帳戶，將各房源收入進行分帳管理，最多可以同時擁有6個收款用的子帳戶，讓帳目更清晰，查閱更方便。

包國儀強調，異業服務串接，客戶的金融資訊安全性是Richart的首要考量，租租通已通過ISO27001的資安認證，服務安全且便利。Richart自2020年以來，積極擴展生活金融生態圈的服務範疇，不僅與遠傳運用開放銀行技術進行跨平台理財，也運用數據整合技術，與LINE Pay Money、全家好賣+等知名品牌攜手打造跨界生活金融服務，深入民眾的食衣住行各項場景，持續打造更完善的生活金融生態圈，Richart持續看見民眾需求，全力成為民眾生活的智慧好夥伴。