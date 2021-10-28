雖然晶片相關類股表現強勁，但市場對其它科技族群的財報偏向悲觀，因此28日日股收黑。日經指數收28820.09點，跌278.15點或0.96%。東證收1999.66點，跌14.15點或0.70%)，失守兩千點關卡。

立花證券曾預估，部分日企的季報將低於市場預期，但公司自己下修財測，就是一個很大的警訊。因此，市場信心也會同時受到影響。同時，豐田財報下周將出爐，預料汽車製造相關業者會產生不同的影響性。另外，美國聯準會的政策會議，也是另個市場觀察重點。

機器人手臂製造業者發那科跌8.66%，因零組件短缺不得不看壞全年展望。同樣地，晶片不夠用使得車商減產，也衝擊到日立表現，股價跌1.92%。電腦製造商富士通，對未來獲利前景不如預期下，大跌8.14%。

28日，日本央行維持目前貨幣政策不變，並下全年修通膨目標與經濟成長。

不過，晶片製造商信越化學卻漲2.89%，半導體機台製造商迪恩士因獲利強勁，大漲8.22%。同時，東京威力科創漲2.02%，愛德萬測試也收漲5.03%。

航空類股漲0.56%，也是逆勢走高類股之一。