泰山(1218)趕在股臨會前公布候選人提名制選任董事公告，出現足額提名，經營權之爭將提前落幕，今日股價開低，盤中跌幅約1.5%。

泰山將在12月16日舉行股東臨時會進行董事改選，大股東持股龍邦國際持股超過3成達31.16%，原本市場預期，龍邦有機會搶下泰山2~3席董事，股臨會時兩派人馬將上演爭奪戰，不過據泰山公布候選人提名制選任董事公告出現足額提名，經營權之爭可望提前落幕。

泰山公布候選人提名制選任董事公告這次足額提名，代表著兩方人馬應已達成共識，其中董事六席為伸揚投資有限公司代表詹逸宏、景勛投代表人：詹景超、鴻強代表人：詹皓鈞、皇喬霖事業股份有限公司代表人：尹章中、龍邦國際興業股份有限公司代表人劉偉龍、龍邦國際興業股代表人韓泰生。三席獨董分別為，李明輝、陳敏薰、杜英達。

皇喬霖事業股份有限公司代表人尹章中，是大房長子詹岳霖公司，也在這次拿下董事席次；而龍邦拿下2席董事跟1席獨董。