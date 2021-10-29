陽明海運秉持善用企業資源，與台北海洋科技大學簽署「船員人才培育合作協議」，由陽明海運董事長鄭貞茂與台北海洋科技大學校長林俊彥代表簽署，冀能藉由雙方進一步的合作，深化海事實務教學，培育具有實作力及就業力之優質專業人才，並加強海事教育與產業接軌，提供學生零距離之產業科技認知，培養專業競爭力。

陽明與台北海洋科技大學產學合作範圍，包含人才交流與互訪、產學人才培育合作、研發與應用相關服務及諮詢、學術產業資訊交換等面向；鄭貞茂並表示，新冠疫情的發展讓大家關注到貨櫃運輸對於全球貿易流通的重要性，而貨櫃運輸產業也因應船舶大型化、氣候變遷、競爭法的限制與全球資訊科技發展等趨勢，從傳統資本密集產業轉變為知識密集與技術密集之智慧化產業，也因此更凸顯人才培育與產學合作對於航運產業永續經營發展的必要性。

透過與專業海事學校之產學合作，可以落實海事教育實務經驗，縮短學校教育與業界人才需求之距離，而產業資訊與學術研究的共享，亦有助於航運管理、科技與智慧化的創新。陽明海運期待藉由雙方的密切合作，拓展青年學子多元就業渠道並培養國內專業菁英，也得以讓雙方在產業升級與學術研究上互利互惠，共同成長。