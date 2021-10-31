大陸第3季GDP總量排名排名前10的城市數據陸續公佈。從各大城市來看，今年有4座城市前3季GDP超過2兆元（人民幣，下同），其中上海首度超過3兆元，同時第5名的重慶也接近2兆元，更與廣州差距逐漸逼近。同時南京在第3季受疫情影響較大的情況下，雖增速明顯降低，但GDP總量仍守住前10。

據第一財經報導，從總量上看，上海、北京兩大強一線城市穩居前2名。上海前3季GDP首次突破3兆元、來到3兆866.73億元，按可比價格計算，比去年同期增長9.8％，兩年平均增長4.6％。北京前3季GDP則為2兆9753億元，年增率10.7％，兩年平均5.3％，凸顯上海、北京仍處於遙遙領先地位。

同時深圳、廣州也是超過2兆元大關分列3、4名。其中，深圳實現前3季 GDP為2兆1791.18億元，廣州則為2兆29.12億元，年增率9.9％，兩年平均增長5.3％。

但值得關注的是，廣州雖然守住第4名位置，第5名的重慶在前3季GDP規模也達到1兆9951.89億元、年增率9.9％，兩年平均6.2％，與廣州差距僅77億元的差距。對比上半年廣州領先重慶將近200億元來看，差距進一步縮小，全年廣州能否保持住第4位置仍有懸念。