中華經濟研究院１日公布10月的台灣製造業採購經理人指數（PMI）指數在連續 2 個月趨緩後，本月微幅攀升0.5個百分點至58.3％，目前已連續第16個月呈現擴張。

至於非製造業經理人指數（NMI）部份，隨著疫情漸受控，防疫措施逐漸放寬以及振興五倍券上路之下，本月指數續揚1.2個百分點至58.5％也是連續四個月擴張。

中經院表示，台灣製造業PMI仍停留在近60％的擴張速度主因供應商交貨時間與存貨指數仍停留相對高的擴張速度，惟PMI五項組成指標中的新增訂單、生產與人力僱用數量指數紛紛由上半年60.0％～70.0％以上擴張速度，滑落至55.0％的擴張水準。

此外，因美國塞港問題仍未解、貨運延遲與關鍵零組件持續缺貨，交期與運期問題仍持續困擾製造業，儘管9月底大陸再拉閘限電仍未使製造業供應商交貨時間指數再顯著攀升，指數反而續跌3.4個百分點至65.7％。

原物料價格指數卻在連續2個月上升（高於50.0％）速度趨緩後，因大陸「拉閘限電」以及「能耗雙控」使供需失衡再惡化，指數回升3.0個百分點，再度回到80.0%以上的上升速度。

中經院也表示，在10 月六大產業全數回報 PMI 擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業（66.7％）、電力暨機械設備產業（60.7％）、電子暨光學產業（56.6％）、基礎原物料產業（54.0％）、交通工具產業（54.0％）與化學暨生技醫療產業（53.2％）。

中經院指出，10月非製造業經理人指數（NMI）指數四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用擴張，供應商交貨時間上升。至於八大產業中，七大產業 NMI 皆呈現擴張，依擴張速度排序為住宿餐飲業（70.8％）、營造暨不動產業（68.3％）、零售業（62.6％）、教育暨專業科學業（57.7％）、運輸倉儲業（54.6％）、資訊暨通訊傳播業（52.5％）與批發業（51.9％）。金融保險業（46.3%）NMI已連續2個月呈現緊縮。

對於金融保險緊縮原因，中經院院長張傳章進一步說，主要是因從9月份以來金融風險大增，導致投資人呈現觀望，證券商手續費率減，且目前已經來到銀行業傳統旺季，預期未來六個月應是擴張。