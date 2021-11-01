行政院拍板明年1月起調整軍公教待遇4％，石化公會表示，石化公會會員廠商每年都會依據企業各部門獲利績效的多寡調升員工薪資，今年世界各國經濟活動逐步解封，石化產品需求反彈，石化業者願意與員工分享獲利，平均調整薪資為2％～5％。

此外，石化公會日前也調查明年各會員廠商調薪概況，一般幅度約落在2％～5％。最受關注的台塑集團，明年調薪幅度為3.83％，加上額外的1萬元紅包，大約增加5.33％。

去年（109年）受新冠疫情影響，石化相關工業產值衰退為2.8兆，占製造業產值的22％，因為疫情，許多廠商在缺櫃、缺船與原料進口國之原料需求不確定下，石化原料生產有驚無險。

石化公會表示，「口罩」是台灣抗疫成功的關鍵，由於新冠肺炎疫情的全球大流行，引發全世界對個人防護以及醫療所需物質的爭奪戰，讓人們發現石化工業還是戰略性工業，除了口罩之外，包括清潔劑（次氯酸鈉或異丙醇）、手套（NBR乳膠或聚氯乙烯）、輸液帶（聚氯乙烯或聚丙烯）、針筒（聚丙烯）以及外賣所需的各種包材等等都源自於石化產業。

因此，從去年第四季開始，石化業開始由谷底爬升，今年更是受到歐美各國解封的激勵，石化產品需求爆量反彈，業者表示、員工堅守岡位，是公司獲利的關鍵。

由於石化業界的平均薪資一向高於其他行業，日前石化公會調查明年各會員廠商調薪幅度落在2％～5％。