繼電電公會，工總2日也發出新聞稿，支持政府調薪並籲獲利成長企業率先加薪。

工總指出，今年台灣經濟表現優異，出口屢創新高，主計總處也預估全年經濟成長率可望達6.01%。台灣經濟與產業表現優異，為讓勞工分享經濟成長的果實，勞動部1日已公布自明年1月1日起，調漲基本工資，調幅達到5.21％；政府也擬於2022年度將軍公教人員待遇調升4％，對此工業總會樂觀其成。

工總指出，長期以來，我國政府的軍公教人員薪資水平偏低，較鄰近的新加坡、香港為低，政府部門局處首長待遇也不若私人企業，提高薪資有助於吸引一流人才進入公務體系，提升政策規劃品質與行政效率。

工總指出，為提升國內薪資水平，激勵員工工作士氣，本會也呼籲今年獲利產業應率先為員工加薪，將成長果實分享員工；但對近來許多受疫情及基本工資調漲影響，經營面臨困境的中小企業，也期待政府能持續給予關注並提供必要協助，確保穩定營運。