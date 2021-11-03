西濱南下146K台中清水段下午1時許發生火燒車事故，1輛裝載廢鐵的曳引車行進間疑前輪突然爆胎起火，火勢迅速延燒車體，濃煙越過對向車道，幸34歲陳姓駕駛及時逃出未受傷。

台中市台61線西濱橋往清水方向，今（3日）下午1時許發生火燒車事故，1輛貨車因不明原因起火燃燒，猛烈得黑色濃煙不斷從車內冒出。（翻攝自臉書清水小鎮）

台中市台61線西濱橋往清水方向，今（3日）下午1時許發生火燒車事故，1輛貨車因不明原因起火燃燒，猛烈得黑色濃煙不斷從車內冒出。（翻攝自臉書清水小鎮）

台中市消防局在下午1時28分獲報，西濱南下146K台中清水段發生曳引車起火，立即派遣大安分隊出動大批人車前往搶救，稍早火勢已獲控制。

這起事故發生在南下外側車道，但濃煙越過分隔島，造成北上僅1車道通行，而南下全線封閉，車流回堵至少2公里，公路總局呼籲提早在大甲下匝道，改道行駛，最快下午3點半排除事故。

曳引車行進間疑前輪突然爆胎起火，火勢迅速延燒車體，濃煙越過對向車道。（清水分局提供／王文吉台中傳真）