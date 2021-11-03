櫃買中心3日表示，穩得實業公司（6761）預計於11月8日（下周一）上櫃掛牌，櫃買中心當日舉辦上櫃掛牌典禮及「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請穩得實業高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。

穩得實業公司主要從事電子元件銷售及電磁相容、安規認證測試服務，2020年營業收入為14億6427萬元，稅後淨利為9207萬元，每股盈餘為4.31元。今年上半年營業收入為9億1721萬元，稅後淨利為9775萬元，每股盈餘為4.58元。