穩得實業 11/8上櫃掛牌 17:392021/11/03 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心3日表示，穩得實業公司（6761）預計於11月8日（下周一）上櫃掛牌，櫃買中心當日舉辦上櫃掛牌典禮及「新股上櫃敲鑼」儀式，邀請穩得實業高層，暨輔導其上櫃之證券承銷商及簽證會計師與會共襄盛舉。 穩得實業公司主要從事電子元件銷售及電磁相容、安規認證測試服務，2020年營業收入為14億6427萬元，稅後淨利為9207萬元，每股盈餘為4.31元。今年上半年營業收入為9億1721萬元，稅後淨利為9775萬元，每股盈餘為4.58元。 北交所個人投資者資金門檻50萬人民幣 實施30％漲跌幅限制 詠業科技舉辦上市前業績發表 #穩得 #上櫃掛牌 #櫃買中心 #上櫃 #營業收入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《生醫股》長聖10月營收長紅 Q4仍有續航力 08:012021/11/03 財經 權證星光大道－AES-KY 全年業績拚高 04:102021/11/03 證券．權證 憲兵隊舊廳舍 打造澎湖文創藝術村 04:102021/11/03 地方新聞 電子休兵航運接棒 成交占比衝高逾3成 11:152021/11/03 財經 運輸股5雄 Q4運價股價看漲 04:102021/11/03 財經要聞 瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店ITF旅展住宿優惠35折起 湯屋券買5送1 12:362021/11/03 生活 台中市府推地價稅紓困延期或分期繳納 13:272021/11/03 區域情報-台中 《櫃買市場》聯光通4日起恢復為普通交割 08:012021/11/03 財經 元富陳俊宏 角逐券商公會龍頭 04:102021/11/03 財經要聞 《國際產業》韓Kakao Pay甫掛牌 井噴硬漲逾1倍 10:342021/11/03 財經 蝴蝶效應 恒大危機恐掀資產甩賣潮 04:102021/11/03 全球財經 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 英特爾怎麼贏？新半導體王者出爐 市值漲近1個台積電 - 財經 全台房價突飆漲！他驚見「死亡交叉」嚇癱 網一片絕望：它來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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