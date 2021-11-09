廣達(2382)10月單月營收為1006.44億元，月增22.6%，年增11.4%，創今年單月新高；累計營收為8914.63億元，年增1.5%。第四季進入傳統旺季，再加上疫情紓緩等因素，使廣達單月營收重新站回千億大關。
廣達10月筆電出貨610萬台，較9月增加10萬台，主要是第3季因為缺料缺櫃與塞港，使得筆電訂單遞延到第4季出貨，再加上進入傳統旺季等因素，帶動10月出貨量上揚。
廣達第二季時，遭到外資法人連續性減碼，而8月起拋售壓力略緩，逐漸有買盤回籠，至昨日止，外資持股為26.78%。
廣達(2382)10月單月營收為1006.44億元，月增22.6%，年增11.4%，創今年單月新高；累計營收為8914.63億元，年增1.5%。第四季進入傳統旺季，再加上疫情紓緩等因素，使廣達單月營收重新站回千億大關。
廣達10月筆電出貨610萬台，較9月增加10萬台，主要是第3季因為缺料缺櫃與塞港，使得筆電訂單遞延到第4季出貨，再加上進入傳統旺季等因素，帶動10月出貨量上揚。
廣達第二季時，遭到外資法人連續性減碼，而8月起拋售壓力略緩，逐漸有買盤回籠，至昨日止，外資持股為26.78%。
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