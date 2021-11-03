加拿大擬利用核能協助實現淨零排放目標 20:292021/11/03 工商 顏嘉南 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）有意提升核能發電，以協助加國達到淨零排放目標。杜魯道在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）指出，退出石化燃料需要各種不同替代方案，其中包括核能發電。加國15％的電力來自核能。 農委會啟動氣候變遷農業部門調適及淨零排放系列座談會 麗明營造聯手臺灣營建研究院 打造建築節能減碳大數據庫 #零排放目標 #杜魯道 #核能發電 #加國 #能協助 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中美英歐印計畫 提高近零排放的鋼鐵產量 17:122021/11/03 財經 COP26對抗氣候變遷「是場足球賽」 英相強生：人類1比5落後 05:362021/11/03 國際 友善環境 麗明營造聯手台灣營建研究院建立排碳大數據 19:562021/11/03 寶島 亞洲永續供應＋循環經濟會展 淨零推手 04:102021/11/03 產業．科技 美英德法等國力促2050年零排放 航運業成碳排放箭靶 04:102021/11/03 全球財經 陸氣候特使解振華：《巴黎協定》中的政治意願應反映到行動上 12:392021/11/03 兩岸 威京ESG成果發表會 沈慶京宣示吸碳抗暖的決心 15:102021/11/03 財經 港交所加入國際聯盟推動低碳轉型 15:502021/11/03 財經 COP26氣候峰會 英印電網計畫力助能源轉型 13:002021/11/03 科技 未來20年全球均溫勢必升溫逾1.5°C 農委會將舉辦全國氣候巡迴座談會 11:432021/11/03 生活 朱立倫挨批前後立場矛盾 國民黨：堅持務實健康的能源政策 11:292021/11/03 政治 財經熱門新聞 AMD暴力成長觸頂？晶片過剩噩夢難逃 台積電5奈米也難救 - 財經 美工程師抱怨「怎麼贏得了Intel」 直接印證張忠謀這預言 - 財經 英特爾怎麼贏？新半導體王者出爐 市值漲近1個台積電 - 財經 全天營運又罰錢 拜登狂打塞港都沒用？他曝：這絕招打中了 - 財經 馬斯克「七步詩」全球炸了 專家戳破動機：對台股投下震撼彈 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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