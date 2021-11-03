加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）有意提升核能發電，以協助加國達到淨零排放目標。杜魯道在第26屆聯合國氣候變化大會（COP26）指出，退出石化燃料需要各種不同替代方案，其中包括核能發電。加國15％的電力來自核能。