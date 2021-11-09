第4季進入汽車產業旺季，巧新(1563)認為，全球新車銷售市場在後疫情時代持續展現良好成長動能，以目前訂單能見度來看，雲林斗六廠稼動率維持滿載水準，公司預計擴增CNC機台，為明年總產能帶來雙位數成長。

第4季為汽車產業傳統旺季，再加上隨著歐美疫情逐漸趨緩，整體高端消費復甦，帶動消費者對於豪華車款的需求明顯增加，推進超跑、豪華汽車品牌車廠自暑休後對客製化輪圈的需求，帶動巧新10月營收回升，總計10月合併營收6.48億元，月增5.47％，年增18％，累計前10月合併營收61.84億元，年增44.14％。

世界多國宣布減排目標，大陸「能耗雙控」政策，歐盟更訂下在2050年之前實現碳中和目標，電動車、油電混合車亦成為品牌車廠未來發展主軸，品牌車廠更進而要求供應商朝向綠能生產邁進。巧新擁有太陽能發電、廢水回收再利用、廢氣熱能回收鍋爐使用、熔煉再生鋁等綠能環保技術，其中，熔煉再生鋁與原生鋁相比，最多可以減少95％的碳排放，可謂車廠的低碳供應商，已有品牌車廠與巧新討論再生鋁客製輪圈的合作機會。

此外，巧新屏東新廠目前已獲3家主要豪華汽車品牌車廠的認證，隨著疫苗接種率提升、國境有望開放，已有2家豪華汽車品牌車廠正聯繫到廠認證，新產品陸續開出。