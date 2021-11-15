2021年道瓊永續指數評選結果（Dow Jones Sustainability Indices DJSI）出爐，華航（2610）再度刷新紀錄，為台灣唯一連續六年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股的運輸業者，同時突破往年佳績，奪下全球航空產業第二名，顯見華航長期投入永續發展，獲得國際肯定。

此外，華航今年第四季將引進A321neo新世代節能省油客機，並於交機飛渡時添加永續替代燃油，以行動支持減碳。

DJSI為全球首支且具公信力的企業永續績效評比指數，更為全球投資機構重要參考指標，國際永續評比機構標普全球公司（S&P Global）透過評鑑全球61個產業於環境、社會面、經濟/治理（ESG）等永續發展表現，選拔出各產業永續績效前10％之企業，今年台灣有30家企業入選。

華航在評選題組「品牌管理、環境報告、氣候策略、社會報告、人力資本發展」等5個項目，取得航空業最高分，其中「品牌管理、環境報告、社會報告」等題組更一舉拿下滿分，展現華航將企業營運策略結合永續理念，實踐永續經營的決心。

華航支持聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGs），積極推動ESG永續作為，持續以國際最高認證標準「IOSA作業安全查核認證」（IATA Operational Safety Audit）為旅客飛航安全把關；並通過跨境貨物移動安全的認證制度，取得「AEO安全認證優質企業」（Authorized Economic Operator），提供優質貨運服務。

身為全球航空貨運主力業者，且為台灣首家獲得國際醫藥品冷鏈運輸認證CEIV的航空公司，華航在疫情期間擔負防疫物資、緊急醫療用品等空運重任，承接台灣自購新冠疫苗載運任務，並順利完成多次疫苗轉口運送。

因應氣候議題，華航為台灣首家支持氣候相關財務揭露（TCFD）倡議的航空公司，並發布全球航空業首份TCFD報告；為響應國際減碳趨勢，華航宣示2050年前達到「淨零碳排放」目標，並持續推廣環保旅程-ECO Travel碳抵換計畫。

此外，今年第四季引進A321neo新世代節能省油客機，將於交機飛渡時添加永續替代燃油，以行動支持減碳，珍愛地球。

華航基於企業永續經營的使命與責任，長期耕耘ESG永續作為，連續六年入選英國富時社會責任新興市場指數成分股（FTSE4Good Emerging Index）、榮獲S&P Global永續年鑑評比「航空業銀級獎（Silver Class）」、連續八年獲得台灣企業永續獎（TCSA）、連續三年獲得全球企業永續獎（GCSA）等。