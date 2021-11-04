證交所表示，配合金管會發布「公司治理3.0-永續發展藍圖」規劃自112年起，上市櫃公司董事應於每屆就任當年度進修達3小時，由鼓勵推廣改為強制要求，故修正「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」，並調整「董事進修地圖之課程規劃」設置多元化進修課程。

另外，參考主管機關「發行人證券商證券交易所會計主管進修機構審核辦法」及「公開發行公司內部稽核人員訓練機構審核原則」，增訂「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點進修體系機構認可審核原則」，由過去依課程核可進修時數改為認可進修機構之方式，以提升董監進修品質。

「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點進修體系機構認可審核原則」於明年1月1日起施行，惟進修機構在明年4月底前提出申請者，得檢具年度訓練計畫，經證交所及櫃買中心認可成為進修機構後，111年度所開辦的課程即可作為當年度進修時數，請各訓練機構及早準備因應。

同時，公司治理中心網站董監訓練資源專區也將配合改版，以課程領域系統性分類呈現，俾利董監事有效搜尋所需進修課程，並將進修課程中英文資訊同時公告於網站，以利外界知悉我國董監進修推動成效。