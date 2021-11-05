有消息指出，英國將恢復用於電動車和風力渦輪機的超強磁鐵國內生產，以降低對中國的依賴，並實現碳排放削減。

路透引述消息人士表示，一項由政府資助的可行性研究將於5日公布，其中列出英國重啟稀土永磁生產所必須採取的步驟。

消息指出，該研究概述如何在2024年之前建造一座工廠，並最終生產出足夠多的強力磁鐵，以滿足每年100萬輛電動車的需求。

英國商業、能源及工業策略部發言人未有就磁鐵工廠置評，僅稱政府繼續通過汽車轉型基金（ATF）與投資者合作，推進在英國建立具有全球競爭力的電動車供應鏈的計劃。