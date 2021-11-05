櫃買中心11／10審議廣閎科上櫃案 17:302021/11/05 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心5日表示，11月10日將審議廣閎科公司（6693）上櫃案。 廣閎科公司主要從事功率金氧半場效電晶體及無刷直流馬達驅動控制模組等之研發、設計與銷售，董事長為林明璋，推薦證券商係兆豐證券及凱基證券，申請時資本額4億640萬元。 廣閎科公司109年合併營業收入為8億6044萬元，稅後淨利為2926萬元，每股盈餘為0.72元。110年上半年之合併營業收入為5億5071萬元，稅後淨利為3687萬元，每股盈餘為0.90元。 盧廣仲陽光 戴寶齊萊添書卷味 《光電股》聖誕節敲響鐘 奇偶Q4營收望登峰 #廣閎科 #櫃買中心 #審議 #上櫃案 #合併營業收入 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 允立委補助地方1億元 徐國勇笑稱「怕質詢」 16:492021/11/05 生活 華新科10月營收雙減 寫18個月新低 15:192021/11/05 財經 《百貨股》瞄準雙11 全家總動員 11:252021/11/05 財經 半導體供應鏈概念股 給力 04:102021/11/05 證券．權證 上市櫃董監進修推行要點 修正 04:102021/11/05 證券．權證 經濟部投資台灣見成效 每5案就有1案投資台中 14:062021/11/05 財經 《半導體》長科＊10月營收連6月創高 Q4端看大陸供電 10:002021/11/05 財經 1分鐘讀財經》美半導體股逆天噴 台積電、聯電大復仇 08:302021/11/05 財經 新北都更大會 指標性案件審議通過 12:302021/11/05 區域情報-新北 智伸科前十月合併營收創同期新高 10:202021/11/05 財經 富邦金控股東會通過與日盛金控合併案 創國內首樁「金金併」 10:002021/11/05 財經 財經熱門新聞 錯不在台積電！蘋果A16棄用3奈米 業界曝關鍵2字 - 財經 台灣置產選哪裡？去年上千位外國人、陸客在這縣市買房 - 財經 超強3奈米殺出 為何蘋果A16沒用？台積電意外洩密了 - 財經 長榮爆出2驚天密碼 他大驚：神秘買家在打暗號 - 財經 美中對幹又升級 謝金河爆台灣2產業撿到槍 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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