蘋果新機拉貨發威，加上大陸基建現回溫跡象，砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）10月營收以23.65億元，改寫歷史新高紀錄，較2019年10月營收的23.23億元略勝一籌；2021年累積營收達212.54億元，年增2.23％。

展望第四季，總管理服務處總經理陳舜平日前法說會表示，第四季營收預計將較前一季增加mid-single digit百分比（中個位數，4～6％），毛利率則預計約為high-thirties（37～39％）的水準。

至於2022年，目前看來，除了Infra.（基礎建設）穩定外，現階段營收起伏與智慧型手機相關性較高，對明年展望尚不明朗。陳舜平指出，Infra.在2020年中的一兩個季度急速拉升是特殊現象，雖然無法每年重覆，但目前並沒有不好，對未來表現仍具信心。

穩懋GaN（氮化鎵）已開始量產，主要應用於高電壓、高頻，即集中在Infra.中較特別的環境與需求，目前營收占比低個位數。低軌道衛星相關產品營收列於Infra.中，占比也在低個位數，雖不易出現爆發性成長，但出貨量年年攀升，2021年也確實有較大的成長。

陳舜平提及，穩懋的擴產計畫以年度平均稼動率為評估標準，在8～9成以上啟動擴產。預期2022年下半年將開出新產能，擴產幅度1成上下、約3000～5000片，月產能將從目前的4.1萬片，成長至4.4～4.6萬片。

近期中國手機市場出現雜音，陳舜平表示，從訂單來看，第四季相關需求並未見到明顯轉弱，營收仍將持續成長。且由於PA（功率放大器）屬客製化，每年、每世代的設計不同，「不會一顆PA用好幾年」，因此，即使客戶有備庫存，也不太有超額現象。

針對3D感測，陳舜平指出，在美國當地還有其他的供應商，穩懋雖非終端客戶的唯一來源，但持續穩坐最高市占率，在競爭中擁勝出優勢。