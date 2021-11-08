致伸（4915）公告10月份合併營收為68.8億元，年增4.6％，月增8.9％。累計今年前十月營收共581.5億元，年增5.3％。 隨著零組件缺料漸漸紓解，第四季營收展望正向，有望呈現雙位數的季營收成長率，第四季為今年季營收新高。致伸前三季每股盈餘4元， 展望下半年毛利率與營業利益率均有望較上半年提升，有信心今年下半年獲利期待能優於上半年，今年可望達到獲利歷史新高。

展望第四季，智慧介面裝置方面預期受惠電腦、電競需求營收將維持雙位數的年成長率。新事業產品的比重在下半年將持續增長。受惠於去年較低的基期及返回辦公室的需求，印表機及多功能事務機的需求在第四季將呈現強勁的高年成長率。消費聲學產品和智慧聲學產品是第四季營收成長的動能。聲學產品第四季營收，因季節性需求和第三季零組件缺料產品出貨遞延，將呈現強勁的雙位數季成長率。警用相機在第四季度將呈現高複甦成長率，擺脫2021年上半年度的緩慢成長。車用ADAS相機模組需求將保持合理成長率，而智能手機相機模組收入和組合將持續下降。

致伸表示，展望今年持續受惠於產品結構優化，對獲利成長動能將優於營收。整體獲利年成長率將優於營收成長率: 主因產品與客戶比重優化，毛利率與營業利益率改善。

明年發展在新事業的耕耘努力之下也將有望進一步提升新事業的營收佔比與獲利貢獻。明年在汽車電子（Car ADAS）方面持續維持高成長，智慧家庭等AIOT等相關產品線也將有一個大躍進。此外仍樂觀看待後疫情後混合式上班模式為筆電帶來一定的穩固需求，商用設備如印表機的也望回復強勁的需求。致伸也持續升級製造能力並以工業4.0思維引導製造與邁向智慧製造。致伸泰國自建廠預計第四季底進駐， 將成中國外最大製造基地。