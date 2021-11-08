台灣疫情逐步緩解，醫院進一步放寬管制政策，再加上5倍券商機，杏一(4175)10月份營收5.62億元，較去年同期成長8.98%，前10月營收達53.47億元，創歷史新高，較去年同期成長10.59%。

杏一總經理蔡德忠表示，公司目前的門市型態多為醫院型門市，第三季仍因疫情限制醫院人流量影響大部分門市表現，杏一將會持續發展社區型門市，並希望能隨著疫情逐步解封，改善醫院型門市表現。

疫情期間消費者改變購物模式，由實體消費轉為電商，提升「訂購長期照護用品」網路銷量，杏一的電商部門10月營收年成長45.39%，已持續成長21個月。杏一在疫情期間，因應消費者購物模式改變，發揮智能化物流中心功效，滿足全台防疫商品需求，並持續發展數位工具，運用「杏LINE樂活」提供創新數位會員服務。

杏一截至目前兩岸共計303間門市及22座商場，預計11月新展2間門市。