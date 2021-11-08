鉅明今年前10月營收 創全年紀錄 17:212021/11/08 工商 顏瑞田 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鉅明（8928）8日公布今年10月營收3.15億元，累計今年前10月營收24.20億元，正式創下歷年全年營收的最高紀錄。 鉅明表示，因高爾夫球品牌應客戶新產品鋪貨及市場需求，今年出貨量較往年增加。 鉅明今年10月營收3.15億元，比去年同期的1.98億元，年增58.63％，累計今年前10月營收21.20億元，比去年同期的15.88億元，年增52.63％。 鉅明歷年來全年營收最高是2020年的24.15億元。 中菲行10月營收逾40億 連七月創新高 購物大檔發威 達爾膚10月營收年增8成 #鉅明 #月營收 #累計今年前 #歷年 #全年營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《半導體》穎崴10月營收登次高 成長動能看旺 07:442021/11/08 財經 《造紙股》榮成10月獲利躍升 前10月創同期次高 11:252021/11/08 財經 《通信網路》其陽10月營收寫同期高 營運動能看升 08:012021/11/08 財經 《半導體》力成10月營收登峰 Q4營運續拚新猷 11:422021/11/08 財經 訂單滿手 儒鴻Q4營收衝百億 04:102021/11/08 證券．權證 《其他電子》聖暉Q3賺逾半個資本額 前三季每股盈餘14.66元 08:352021/11/08 財經 《類股》10月營收不美麗 被動元件洩氣 10:172021/11/08 財經 肥料需求強 全宇-KY10月營收創3年新高 15:222021/11/08 財經 《半導體》旺宏10、前10月營收同創新高 Q4估持穩 14:322021/11/08 財經 《化工股》長興前3季賺贏去年全年 擴大乾膜光阻布局 12:162021/11/08 財經 《興櫃股》東研信超-新10月營收年增3成 再創新高 14:492021/11/08 財經 財經熱門新聞 台積電優勢快沒了？專家爆晶片業驚人變化 - 財經 中芯百億訂單沒救了？ ASML親回1句：這些都能出貨 - 財經 打倒美國！台積電砸2千億設廠超重要 日本政府出狠招綁人 - 財經 錯怪台積電了！蘋果「神話」破滅 iPhone大缺貨內幕曝光 - 財經 比爾蓋茲預言這些產業巨頭會倒 30年後股票將成壁紙 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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