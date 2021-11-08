鉅明（8928）8日公布今年10月營收3.15億元，累計今年前10月營收24.20億元，正式創下歷年全年營收的最高紀錄。

鉅明表示，因高爾夫球品牌應客戶新產品鋪貨及市場需求，今年出貨量較往年增加。

鉅明今年10月營收3.15億元，比去年同期的1.98億元，年增58.63％，累計今年前10月營收21.20億元，比去年同期的15.88億元，年增52.63％。

鉅明歷年來全年營收最高是2020年的24.15億元。