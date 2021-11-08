聯強(2347)8日公布10月合併營收持續站穩300億元以上，達336億元，再創單月新高，年增18％。看好市場需求不墜，加上年底銷售旺季來臨，聯強樂觀預期第四季將可持續站上千億大關，並挑戰歷史新高。

各事業部門中，除大陸市場之外，其餘各事業部門都有雙位數以上的年成長幅度，其中印尼成長超過6成，台灣超過5成，元件業務與紐澳市場也年增2成。

四大類產品亦同步成長，其中通訊受惠新手機上市，大幅成長60％；資訊商用與IC元件因市場需求強勁，年增達兩成以上；資訊家用雖面臨供貨吃緊，但新產品開發有成，仍有10％成長，元件業務亦年增2成。

依產品別來看，資訊商用產品10月營收86億元，年增26％，資訊家用產品營收138億元，年增10％，通訊產品營收18億元，年增60％，IC元件營收94億元，年增20％。

累計前十個月的合併總營收3185億元，年增21％，其中，資訊商用產品837億元，年增21％，佔比為27％，資訊家用產品1218億元，年增8％，佔比為38％，通訊產品133億元，年增20％，佔比4％，IC元件997億元，年增43％，佔比為31％。