2021年阿里巴巴天貓「雙11」網購節進一步走向普惠，為便利不擅長網購的銀髮族，利用科技能力在淘寶App上推出「長輩模式」，透過字體、語音功能等調整消除數位鴻溝，並且也在「雙11」期間推出銀髮專屬購物會場提供優惠。

淘寶App在10月正式上線「長輩模式」，提供使用者在頁面上的另一種選擇，該模式主打字體放大、內容簡化、圖片影音表達等特色。由於恰逢在「雙11」購物節前上線，阿里巴巴也特別推出銀髮專屬購物會場，提供專屬優惠。

阿里巴巴表示，在「長輩模式」中，字體與商品排列方式都有調整，讓銀髮族群更方便查看商品。且該模式將語音搜尋功能置於明顯位置，並升級為智慧助手，讓不擅長打字的銀髮族群可以透過語音功能搜尋到心儀的商品。

此外，「長輩模式」中主要聚焦銀髮族群關心的商品，使用採取譬如「種花該買什麼？」等方式引導消費者進行瀏覽，模式中也上線拍照找藥功能，面對名稱複雜的藥品，使用者只需要將藥瓶拍攝，系統就能自動精準辨識藥物。

阿里巴巴表示，大陸最新人口普查數據顯示，當地60歲及以上人口達到2.64億，占總人口的18.7％。而近年受到疫情等影響，越來越多老年人對網購產生興趣，所以集團選擇改良產品讓老年用戶也能輕鬆上手，未來還希望以家庭為單位來研究，探索如何讓家人更容易幫助老年人去選、去買商品。