元大期貨(6023)於第16屆金彝獎再度獲獎，已勇奪兩屆「傑出人才培育」團體獎，以及連續四屆的「期貨傑出人才」個人獎之榮譽肯定，雙項人才類別的最高榮耀。金彝獎堪稱證券期貨業奧斯卡，獲獎是給予元大對期貨產業人才培育的用心與深耕成果的高度肯定。

元大期致力培育金融產業創新人才，不僅積極連結產官學推廣期權知識，更為首家招募儲備幹部(MA)的期貨商，提供國內外研習、香港子公司輪調機會，接軌國際金融市場；因應數位金融浪潮，特別開設R語言、Python、大數據、區塊鏈等數位工具金融課程，提升同仁數位金融專業職能；為深植法遵風控企業核心DNA，元大建置內控三防線，透過法定課程培訓、最新法規風控案例與實務經驗傳承，協助同仁強化風險意識敏感度，並提升專業知識與文化養成，打造金融業多元專業能力之人才。

元大期以「有溫度的金融業」傳遞企業精神，疫情期間，更以創新人才培育模式因應企業戰「疫」，對於現職同仁給予防疫津貼、居家辦公、防疫照顧假、疫苗接種假等關懷措施，並導入線上考核績效系統與培訓模式，對於新進員工，也為同業首家啟動線上直播招募，不僅營造安心健康的職場環境，更將優秀人才持續留任公司。

元大期身為業界龍頭，為首家期貨商一舉奪下金彝獎雙項大獎，今年蟬聯七年榮獲公司治理前5%優異成績，更取得國際知名財資雜誌《The Asset》2021年度最佳衍生品期貨商以及2020年ESG金獎之最高肯定，為亞洲唯一雙料獲獎之期貨商，彰顯元大期企業永續經營成果，不僅人才培育上倍受肯定外，更以「亞洲地區最值得信任的期貨商」為目標持續邁進。