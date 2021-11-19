學童開心拿著幸福大禮包與元大志工合影。（元大金控提供／張亦惠嘉縣傳真）

元大金控暨元大文教基金會舉辦「元大幸福日活動」，19日到嘉義縣桃源國小，與全校34名學童同樂，透過「志工陪伴」帶給孩子最好的故事體驗，更送上「幸福大禮包」全新運動服及鞋子，小朋友皆非常開心。

桃源國小位於竹崎鄉地處偏遠，教育資源匱乏，元大基金會透過嘉縣社會局引薦，帶著關懷與陪伴進入校園，希望豐富學童的學習視野。元大志工以繪本故事引導學童思考「分配金錢」以及「分享」的理財觀念，元大文教基金會表示，活動前在不同縣市的元大志工，克服距離問題，利用線上方式彩排培養團隊默契，多次討論修改，以求活動能有完美演出。

除了理財故事、互動遊戲外，活動中也教導學童跳洗手舞建立防疫觀念，最後更送上有全新的運動衣褲與鞋子的「幸福大禮包」內，可說是提前抵達的耶誕禮物。

桃源國小校長王國原表示，元大志工的服務熱忱，是小朋友學習的對象，希望小朋友努力學習，學成後也要回饋社會，就像元大志工團一樣為社會做出貢獻。擔任活動志工與演出繪本短劇的元大員工說，很開心能夠輔導孩子們，透過志工活動散發正能量給他們，並給他們正確的觀念，很有成就感。

元大基金會表示，幸福日舉辦至今已經10年，共投入志工1705人次，送出6135份大禮包，志工成員主要是元大集團員工及眷屬，還有受「元大輔大夢想起飛計畫」及「元大優秀人才獎學金」培育的「元大寶寶」，形成善的循環。