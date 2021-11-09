美股再創新高，台股今(9日)開盤以17433.1點開出後，指數向上衝高至17538點，漲逾120點，重回17500點整數關卡，台積電受ADR上漲激勵，開盤上漲9元，以611元開出，漲幅1.5%，聯電以63.8元開出，漲逾2%，聯發科開盤即站上千元大關，漲逾2%，昨日強勢的貨櫃三雄長榮、陽明、萬海今則開低。

美股周一(8日)受美國基礎建設法案過關激勵，4大指數再創新高，道瓊工業指數上漲104.27點，漲幅0.29%，以36432.22點作收；標準普爾500指數上漲4.17點，漲幅0.09%，收在4701.70點；那斯達克指數上漲10.77點，漲幅0.07%，收在15982.36點；費城半導體指數上漲46.78點，漲幅1.25%，收在3803.33點。

台股ADR部分，台積電ADR上漲2.64%，聯電ADR上漲3.61%，日月光ADR上漲6.21%。

台股8日開高走高，收盤上漲118.4點，收在17415.3點，來到近2個月來新高，台積電、聯電都收在當天最高，三大法人同步買超，其中以外資及陸資買超67.51億元最多，其次為自營商買超13.26億元，投信買超5.13億元，合計買超85.9億元。