教育部體育署9日舉辦110年度運動企業認證授證典禮，副總統賴清德親臨表揚70間獲證企業，讓各界分享他們身為運動企業一員的榮耀與喜悅。今年由於疫情衝擊，許多企業運動活動被迫中止，連帶影響到企業推廣運動的步調。如何突破遠距辦公限制，持續照顧職工的身心靈健康，成為所有運動企業的挑戰，但並未影響體育署持續推廣運動企業認證的決心。

今年因疫情影響，運動企業認證投件截止日期調整至7月30日，改以官網進行量化問卷試評、調整問卷填寫難度，並透過客服專線協助諮詢，首度採用全程線上申請，另改用遠端連線進行審查訪視，使得參加的中小企業家數得以攀升。今年度總計118間投件企業，最終通過認證企業數為70間。

開場播放年度影片展現歷年運動企業活動成果，教育部長潘文忠分享在教育部體育署的努力之下，近年來台灣職工運動環境改善以及年度認證成果，並頒發感謝狀給i sports運動年曆積分賽合作賽事企業，以及i sports運動年曆積分賽賽事排名獎座。

副總統賴清德與獲運動企業認證之企業代表合影留念。（體育署提供）

在簡短的企業交流後，賴清德逐一頒發運動企業標章獎座並與所有獲證企業合影，活動全程透過網路直播，提供各企業員工在公司觀看授證過程，一同感受獲證的喜悅，此外也於事前請企業錄製加油口號在活動過程中撥放，使活動在充滿活力與歡欣的氣氛中，圓滿結束今年的授證典禮。

運動企業認證舉辦6年來，累計獲證企業家數達456間。明年第7屆運動企業認證，為了讓企業可以持續投入職工運動風氣推廣，將推出金質榮譽榜，表彰連續10年獲得認證的企業，並持續透過運動年曆平台，讓獲得認證的運動企業之間有更多交流與對外曝光的機會，以帶動未來更多企業加入運動企業認證的行列，共同推廣臺灣職場運動風氣，增進全民健康幸福。