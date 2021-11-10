台新金(2887)10月自結稅後淨利8.1億元(含金控取得台新人壽交易合約中之或有價金評價受殖利率上升影響5.37億)，累計稅後淨利185.7億元，累計每股稅後淨利(EPS)1.5元。台新金將於15日舉行線上法說會，外資10月以來偏向買超台新金。

各子公司獲利概述如下：

台新銀行10月稅後淨利11.7億元，累計稅後淨利112.8億元，由於核心業務獲利動能持續穩健，使得銀行淨利收及淨手收均較去年同期累積增加，累積稅後淨利年成長4%。資產品質仍維持穩健，截至10月底逾放比為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1052.10%。

台新證券10月稅後淨利2.4億元，主係因大盤指數較上月回升、公司操作績效提升及承銷案件數較上月大幅增加，公司營業證券評價利益、出售證券利益及承銷收入皆增加所致，累計前10個月稅後淨利14.1億元，年成長達167.74%。

台新人壽110年10月稅後淨利1.4億元，主係當月保費收入持續成長、投資績效亦穩健增長；累計稅後淨利6.4億元，整體獲利表現優於同期。