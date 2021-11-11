美國國會議員在台灣訪問之際，中國解放軍宣布在台海附近舉行大規模演習並出動軍機擾台，對此，美國國防部重申依循台灣關係法的一中政策不變，也表示美軍盡所能監控情勢。

美國聯邦參、眾議員台北時間9日晚間搭乘美軍軍機抵台，並於台北時間10日拜會國防部。共軍隨即於當晚宣布在台海方向進行演訓，10日也出動戰機擾台。

美國國防部發言人柯比（John Kirby）今天在新聞簡報中，被問及在美國國會代表團訪台期間共軍在台灣附近進行演訓的回應時重申，美國國會議員訪台並不罕見，也是今年以來第2次。

至於共軍演訓，他表示要由中方說明，美方關注的是持續支持依循台灣關係法的一中政策。他也引述美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）10月下旬在比利時布魯塞爾的講話指出，沒有人期望見到兩岸緊張局勢爆發或發生衝突，也沒有理由爆發，「我們的政策不變」。

在被追問共軍演訓是否有任何不尋常情況、規模大小時，柯比表示，美方盡所能監控情勢，但演訓細節要由中方說明。

在傳出美國國會議員搭乘美軍軍機抵台後，共軍東部戰區當晚即宣布規劃兵力在台海方向進行聯合戰備警巡，並稱此次軍事行動是針對有關國家「在台灣問題上嚴重錯誤言行和『台獨』分裂勢力活動」所採取的。

除了宣布演訓外，共軍10日也出動6架戰機，侵擾台灣西南防空識別區（ADIZ），連同9日出動的6架共機，共軍2天已出動12架戰機擾台。