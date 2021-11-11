拜登與習近平的視訊峰會預計下周登場。

外媒9日報導，美國總統拜登與大陸國家主席習近平最快下周將舉行視訊峰會，美國政治新聞網站「Politico」10日進一步引述美國官員指出，拜習視訊峰會將在15日晚間舉行。

除了美國官員，另一名消息人士也證實這項消息。

Politico指出，這場峰會被視為重置美中關係的最大機會，不過不期待雙方在台灣、香港、新疆等議題上能取得重大進展。可以期待的是，雙方有可能在鬆綁簽證限制、建立雙邊核武對話等議題上提出倡議，以及可能建立緩和貿易摩擦的框架，以表明美中有決心將雙邊關係從對抗轉向合作。

報導也指出，習近平關注「主權」問題，拜登側重「基於規則的國際秩序」，代表雙方在台灣、香港、新疆議題上可能只會重申標準談話要點。

現階段拜登與習近平的優先要務應該是避免美中之間的公開敵意，同時兩人也必須避免被視為軟弱。

Politico指出，拜登與習近平9日透過發送給美中關係全國委員會（National Committee on United States–China Relations）成立55周年的賀詞，表達對這場峰會舉行的正面立場。

中國大陸駐美大使秦剛宣讀習近平的信指出，「中方願本著相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，同美方加強各領域交流合作，共同應對重大國際和地區問題、全球性挑戰，同時妥善管控分歧，推動中美關係重回健康穩定發展的正確軌道。」

拜登則在信中強調美中關係在應對新冠疫情、氣候危機的「全球重要性」。

至今白宮仍不願提供拜習會舉行的確切日期及細節，只強調會在年底前舉行。報導指出，白宮官員本周一直試圖降低外界對峰會的期待。